A “saída de cena” de Pedro Chaves (PRB), que renunciou a candidatura ao Senado esta manhã é um roteiro anunciado. Desde o início de sua caminhada para tentar ser reeleito, Pedro tem encontrado “dificuldades”. Não conseguiu encaixe em nenhuma das coligações principais. O senador também não obteve o comando do partido, sempre dividido com Wilton Acosta e com a Igreja Universal.

Chaves sempre esperou apoio, enquanto seus interlocutores exigiam ajuda. Ao final, restou-lhe a única opção, onde não dependia de ninguém, renunciar à candidatura.

A saída de Pedro Chaves, coincidência ou não, gerou uma inusitada nota assinada pelo juiz Odilon de Oliveira (PDT), que horas após Pedro comunicar seu afastamento, fala em “covardia”.

Embora não citando nomes, o cenário é de provável resposta à desistência do senador Pedro Chaves. “A desistência, mesmo no começo da batalha, é um autêntico exemplo de covardia, de desmerecimento da confiança alheia”, disparou o juiz em resposta ao senador. Apoiadores de Odilon confirmaram que a nota é em resposta a Pedro.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo senador Pedro Chaves:

“Comunico a todos que acompanham o meu mandato de senador da República e a população de Mato Grosso do Sul que, após refletir sobre os caminhos do Estado, decidi não disputar à reeleição ao Senado Federal. Tomei essa decisão junto a minha família e assessoria depois de analisar o cenário político nacional e regional. Mesmo não concorrendo, estarei empenhado na defesa da democracia e das bandeiras que permitam criarmos um país mais justo e fraterno. Contem comigo para construirmos um Mato Grosso do Sul melhor para todos.”

Confira na íntegra a nota do juiz Odilon de Oliveira:

“Quando resolvi deixar o cargo de juiz federal para ingressar na política, impus uma condição: não aceitar corruptos ao meu lado. Esqueci-me de incluir os covardes.

A honestidade não e uma virtude, mas um dever. Na política, arte de transformação da sociedade, antes sozinho do que mal acompanhado ou junto com egoístas, frouxos, covardes ou venáveis, sob pena de se andar pelo caminho de sempre.

A desistência, mesmo no começo da batalha, é um autêntico exemplo de covardia, de desmerecimento da confiança alheia. O verdadeiro soldado é aquele disposto a morrer lutando, se preciso for. O resto é simplesmente o resto.”