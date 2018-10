Motivadas pela defesa da Democracia e contra a candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), um grupo de mulheres organizou novo ato para este sábado (20) na capital. A concentração acontece às 15h na Praça Cuiabá, no bairro Amambaí. A manifestação é aberta à população e após a passeata, um sarau cultural será realizado.

O ato surgiu de forma independente ainda durante o primeiro turno das eleições 2018. Ele é organizado pelo movimento "Mulheres Contra Bolsonaro de Mato Grosso do Sul" e é um desdobramento da campanha nacional contra o candidato, que ficou conhecida nas redes sociais como “ele não”.

Além da defesa da Democracia e da liberdade de expressão, o movimento faz um apelo para as chamadas minorias – as mulheres, os negros, a população LGBT, os indígenas, os pobres e as pessoas com deficiências – que já foram alvo de declarações consideradas preconceituosas do candidato.

Para uma das organizadoras, a artista Marcia Albuquerque, a candidatura de Bolsonaro traz o discurso de ódio, que por sua vez, legitima a violência contra as minorias. “Iremos conscientizar as pessoas sobre a necessidade de refletir a respeito da manutenção da Democracia em nosso país e combater o candidato antidemocrático, fascista, homofóbico, misógino e que vem incitando a violência em grande escala”.

Para outra organizadora, a professora Natália Félix, uma série de direitos das mulheres corre risco com o candidato do PSL. “Ele não acha que o direito das mulheres deve ser levado em conta, como o avanço em pautas de segurança pública como esforços para sanar os casos de feminicídio, inclusive o candidato já declarou que feminicídio não existe, o que vemos como um retrocesso”, explica.

“ELE NÃO”

Conforme estimativa dos organizadores, mais de quatro mil pessoas foram às ruas em Campo Grande no dia 29 de setembro protestar contra Jair Bolsonaro. Elas saíram da Praça Cuiabá, no bairro Amambaí, em caminhada pela Orla Morena na Vila Planalto. Os manifestantes foram convocados pelas redes sociais por meio do movimento “ele não”, com atos realizados em todas as capitais do país.