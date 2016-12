Pesquisa eleitoral já mosta cenário para corrida ao Senado em 2018

Mal a disputa eleitoral de 2016 acabou, já há pesquisas para apontamentos nas eleições de 2018. Dessa vez, um dos nomes que aparecem é do ex-prefeito Nelsinho Trad (PTB) que está mais uma vez eleitoralmente em alta. Isso considerando a pesquisa realizada pelo Instituto IPEMS, realizada entre 19 e 21 de dezembro. A pesquisa é para os nomes possíveis em uma disputa para o Senado Federal.



No levantamento Nelsinho (PTB) teria 40.68% dos votos da Capital, seguido por Zeca do PT 21.55%, Valdemir Moka (PMDB) 17.76%, Murilo Zauith(PSB) 14.78% e Pedro Chaves (PSC) 12.09%. Como a margem de erro é de 4%, Zeca, Moka e Murilo estariam empate técnico e empatados tecnicamente. Na outra ponta Chaves e Moka que já são senadores empatam com Moka e Murilo, com isso a vantagem de Trad é superior em relação aos concorrentes.



Vale lembrar que os números da pesquisa são apenas para o cenário atual e uma imagem ainda distante do que será a disputa eleitoral em 2018, no entanto, os números mostram que Nelsinho se mantém como uma forte referência para a o eleitorado de Campo Grande, mesmo tento sofrido com denúncias, e ataques incessantes.



A pesquisa foi publicada no jornal Correio do Estado de hoje.