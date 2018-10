O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino (Ibrape) divulgou um novo levantamento na terça-feira (2) com as intenções de votos para o Governo de Mato Grosso do Sul, onde aponta a vitória de Reinaldo Azambuja (PSDB), ainda no primeiro turno.

De acordo com os números, Reinaldo aparece com 44%, seguido por Odilon de Oliveira (PDT) com 27% e Junior Mochi (MDB) com 7%. Humberto Amaducci (PT) vem na sequência com 5%, tecnicamente empatado com Mochi. Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) aparecem com 2% cada um. Brancos/Nulos somaram 9%. Não souberam ou não opinaram 4%.

Levando em conta somente os votos válidos, onde são excluídos os brancos/nulos e indecisos, Azambuja pode ser reeleito ainda no primeiro turno com 51%, seguido por Odilon 31% e Mochi com 8%. Amaducci pontua com 6% e Bluma e João Alfredo com 2% cada.

O Ibrape entrevistou 1.040 pessoas em 37 municípios do estado, entre os dias 29 de setembro e 1° de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no TRE/MS 07828/2018.