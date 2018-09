O Instituto Brasileiro de Opinião Pública (Ibrape), divulgou nesta quinta-feira (27), uma nova pesquisa de intenções de votos para governador de Mato Grosso do Sul, onde Reinaldo Azambuja (PSDB) aparece à frente com 42%.

Odilon de Oliveira, do PDT, vem em segundo lugar com 26%, seguido de Junior Mochi, do MDB, com 7% das intenções de votos. O petista Humberto Amaducci tem 6%, Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL), pontuaram 2% cada. Brancos, nulos 10% e indecisos somaram 5%.

Votos válidos

Excluindo os votos brancos, nulos e indecisos, Azambuja dispara e alcança 49,43% das intenções de votos válidos. Odilon sobe para 30,54%, Mochi para 8,26% e Amaducci, 7,01%. Bluma e João Alfredo alcançam 2,38 cada.

Rejeição

Reinaldo obtém o maior índice de rejeição, com 22%, seguido de Marcelo Bluma, com 16%. João Alfredo tem 15%, Amaducci, 15%. O juiz Odilon pontua 12%, Mochi tem o menor índice de rejeição, com 10%.

1040 mil eleitores foram entrevistados em 37 municípios. Com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos a pesquisa foi realizada entre os dias 22 a 24 de setembro e registrada na TSE com o número: MS-04832/2018.

Confira os gráficos: