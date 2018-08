Uma pesquisa publicada pela revista “Impacto” e realizada nos municípios de Mato Grosso do Sul pelo Instituto de Pesquisa Resultado mostra empate técnico entre os candidatos ao Governo do Estado. No levantamento estimulado, o Juiz Odilon (PDT) aparece em primeiro lugar com 26,75% das intenções de votos, e em seguida está o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com 25,33% – considerando a margem de erro de 2,9 pontos percentuais, para cima ou para baixo –, e em terceiro lugar ficou o candidato Junior Mochi (MDB) com 7,33%.

O levantamento aponta que, na pesquisa estimulada para governador o Juiz Odilon aparece com 26,75% e o governador Reinaldo Azambuja com 25,33%. O deputado Junior Mochi tem 7,33%, Humberto Amaducci 2,58%, João Alfredo 1,33% e Marcelo Bluma 1,00%. Os votos brancos e nulos computaram 15,50% do levantamento e indecisos 20,17%.

A pesquisa ainda mostrou que a maior rejeição é a do candidato do PSDB, o governador Reinaldo Azambuja, com 16,17%. Na sequência aparecem Humberto Amaducci com 5,42%, Marcelo Bluma com 4,83%, Juiz Odilon com 4,33%, Junior Mochi com 4,25% e João Alfredo com 3,25%.

Dos entrevistados, 32,25% não rejeitaram ninguém, enquanto 6,83% rejeitou todos os candidatos. Os votos nulos e branco correspondem a 9,08% da pesquisa e indecisos são 13,58%.

O levantamento, registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número MS-04794/2018, ocorreu entre os dias 19 e 24 de agosto de 2018 nos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Aquidauana, Sidrolândia, Paranaíba, Coxim, Maracaju, Amambai, Rio Brilhante, Caarapó, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Miranda, Ivinhema e Aparecida do Taboado. Foram entrevistados 1.200 eleitores. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais, para cima ou para baixo.