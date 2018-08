Pesquisa IPR mostra Odilon à frente na capital

O juiz aposetado Odilon de Oliveira (PDT) aparece na frente de Reinaldo Azambuja (PMDB) e Simone Tebet (MDB), conforme mostra a pesquisa de intenção de votos do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), para governador de Mato Grosso do Sul.

Odilon surge com 27,29% das intenções de voto, seguido de Azambuja que tem 19,86% e Simone que com 12,29%.

O instituto ouviu 700 eleitores de Campo Grande entre os dias 7 e 10 de agosto e com margem de erro de 3,5%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número MS-029028/2018.