Pesquisa mostra disputa pelo governo em 2018

O Instituto Ranking pesquisou a eleição para governador. Segundo levantamento do Instituto Ranking, que pesquisou dezessete municípios, o ex governador André Puccinelli, e seu adversário da hora, seria o governador Reinaldo Azambuja.

Pela pesquisa, e comparando se diretamente os dois, Puccinelli tem uma rejeição maior que Azambuja, em que pese o momento de dificuldades que atravessa o governo do estado.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 10 de março de 2017, com 3 mil pessoas com idade acima de 16 anos, em 17 municípios de Mato Grosso do Sul.

Confira os índices de intenção de votos:

Confira os índices de rejeição de votos: