Uma pesquisa realizada pelo instituto Ipsos mostra que a ânsia dos eleitores por uma novidade na campanha presidencial “esfriou” desde o fim de 2017. Isso porque, o levantamento aponta que, em dezembro do ano passado, ao serem questionados sobre os candidatos a presidência da República, os brasileiros diziam querer “alguém que é político há muitos anos” ou “um nome novo na política”.

De acordo com a Folha de São Paulo, a preferência pelo político veterano subiu 11 pontos porcentuais no período, de 39% para 50%, enquanto as opções por um novato caíram de 52% para 44%.

Segundo o site de notícias, o resultado mostra também que os eleitores preferem um presidente “experiente” ou “íntegro e ético”. A opção pela experiência subiu de 31% para 41%, enquanto houve queda de 65% para 56% no quesito integridade.

“Esse resultado reflete uma decepção com o novo”, afirmou o diretor do Ipsos, Danilo Cersosimo. “Essa opção não se concretizou para os eleitores. Experiência política e administrativa vão acabar pesando muito na campanha”, complementou.

Conforme a pesquisa, nos últimos meses, alguns nomes não ligados tradicionalmente ao mundo político fizeram movimentos e sondagens relacionados a uma possível candidatura presidencial, porém, não chegaram a formalizar a iniciativa.