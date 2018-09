A pesquisa do Instituto Ranking divulgada nesta segunda-feira (3), revela uma alteração na disputa ao Senado. Pela primeira vez, o até então favorito, Zeca do PT, está ameaçado por seus concorrentes. O petista está tecnicamente empatado com Harfouche (PSC) e Moka (MDB). Betini (PMB), que rompeu os 10% e têm 11.33% está tecnicamente empatado com os dois.

O candidato Marcelo Miglioli (PSDB) praticamente dobrou sua intenção de voto e agora tem 6.58% e se manter essa tendência pode chegar nessa disputa. Ele é seguido por Gilmar Cruz (PRB) com 5.33%, Soraya Thronicke (PSL) e Humberto Figueiró (Podemos) com 4.91%, Thiago Freitas (PPL) 3.16%, César Nicolatti (PTC) 2.75% e no final da fila vem Mario Fonseca (PCdoB) empatado com Anízio Guató (PSol) com 2.41%.

De acordo com a pesquisa Nelsinho Trad continua isolado na liderança com 38.41% das intenções de voto.

Os dados foram coletados entre os dias 29 de agosto a 3 de setembro, a pesquisa Ranking ouviu 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios. Com um intervalo de confiança em 95% e margem de erros de 2,83% para mais ou para menos, a consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-320/2018 e BR 5921/2018.

Confira o gráfico: