Uma nova pesquisa, publicada nesta quarta-feira (26), pelo Instituo Ranking, tem números um pouco diferentes dos do Ibope.

No Ibope, Reinaldo Azambuja tem 40%, no Ranking 36%; Odilon no Ibope tem 29% e no Ranking 25%. Ambos os números dos dois trabalhos são possíveis e factíveis, pois estão dentro da margem de erro de ambos os institutos. Assim sendo, Reinaldo segue na liderança com folga, nos dois levantamentos.

A "porca torce o rabo", porém, quando se chega ao terceiro colocado, o deputado Junior Mochi. No Ibope, divulgado pela TV Morena, o candidato do MDB tem 5%, e no Ranking Mochi chega a 20%.

A desproporção dos números supera qualquer margem de erro e deixa exposta uma fratura, nesse caso, um dos dois levantamentos está errado.

Confira os números da pesquisa Ranking divulgada hoje, e do Ibope publicada na noite de segunda-feira. Ambos os campos foram feitos em datas semelhantes.

Metodologia Ranking

1.200 eleitores entrevistados entre os dias 20 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,83 pontos, para mais ou para menos. A consulta está registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-07535/2018.

Metodologia Ibope

812 eleitores foram entrevistados entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%. A pesquisa estimulada foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número: MS-03695/2018.

