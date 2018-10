Candidato do PSL segue liderando a pesquisa na reta final das eleições em MS



O Instituto Ranking divulgou nesta quarta-feira (24), uma nova pesquisa de intenção de votos do segundo turno, que mostra a preferência dos sul-mato-grossenses para a Presidência da República.

Considerando os votos válidos, quando são excluídos os brancos, nulos e indecisos, Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 72,23% enquanto o petista Fernando Haddad pontua 27,77%. No levantamento dos votos totais, Bolsonaro tem 63,75% e Haddad 24,50%. Brancos e Nulos somaram 11,75%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 20 de outubro, em 20 municípios onde 1.200 eleitores foram entrevistados. Com margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o número MS-00446/2018 e BR-04871/2018

Confira os gráficos: