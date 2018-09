O senador Waldemir Moka (MDB), vem subindo paulatinamente em todas as pesquisas, fato que sempre alimentou as esperanças de seus parceiros, de que pudesse vir a superar Zeca do PT e conseguir a reeleição.

Na segunda-feira (17), porém, a pesquisa publicada pelo Instituto Ranking, trouxe números que devem colocar fogo no duelo entre Moka e Zeca. Segundo o levantamento, Zeca tem 18,08% e Moka 17,16%, ou seja, a diferença entre ambos é de apenas 0,92%.

O numero é considerado empate técnico e o momento de Moka, parece ser melhor que o de Zeca. O candidato ao governo de Moka, o deputado Junior Mochi, está em ascensão, enquanto Zeca carrega nas costas o candidato do PT, o ex-prefeito Humberto Amaducci. Zeca permanece estável, e Moka sobe lentamente, aguarda-se os próximos levantamentos.

A pesquisa estimulada foi realizada entre os dias 11 e 16 de setembro e ouviu 1.200 eleitores, em 20 municípios. Com um intervalo de confiança em 95% e margem de erros de 2,83% para mais ou para menos, a consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-00919/2018 e BR-08846/2018.