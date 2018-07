Pesquisa Ranking mostra triplo empate para o governo

A pesquisa do instituto Ranking, divulgada nesta sexta-feira (20) pela instituto, aponta que André, Reinaldo e Odilon estão empatados tecnicamente na disputa pelo governo de MS.

Os números tem semelhança com outros levantamentos, e mostram Odilon Oliveira (PDT) já em oscilação negativa, Reinaldo Azambuja (PSDB) e André Puccinelli (MDB) vão na mão contrária, e tem números um pouco melhores que os anteriores. Apesar do empate técnico, pela primeira vez André é captado liderando uma pesquisa.

Outro detalhe: mesmo com os índices apertados, neste cenário, Odilon Oliveira estaria fora do segundo turno. O levantamento projeta o resultado de todo o MS.

A pesquisa foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral com o número de registro BR-02443/2018 e MS-05306/2018 e foi tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas domiciliares pessoais presenciais e abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. O conjunto da população do estado com 16 anos ou mais foi tomado como universo da pesquisa.

Foram realizadas 1.200 entrevistas em 30 municípios do estado entre os dias 14/07 e 19/07.





Foto: Reprodução instituto Ranking