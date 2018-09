A pesquisa do Instituto Ranking, divulgada nesta quarta-feira (26), mostra o candidato Nelsinho Trad (PTB), com 38,25% das intenções de votos para senador por Mato Grosso do Sul.

Waldemir Moka, do MDB, aparece com 21,58%, seguido de Zeca do PT que pontua 19,41%. O candidato do PTC, Delcídio do Amaral, tem 14,25% e Dorival Betini, 12,16%. Marcelo Miglioli (PSDB) pontua 11,58% e Sérgio Harfouche, do PSC, tem 10,41%.

A candidata Soraya Thronicke (PSL) tem 5,58%, enquanto Gilmar da Cruz, do PRB, atrai 5,50% dos eleitores. Humberto Figueiró (Podemos) aparece com 3,33%, Mário Fonseca, do PC do B, 2,08%, Thiago Freitas (PPL), atrai 1,91% dos entrevistados e Anízio Guató, do PSOL, 1,66%. Brancos e nulos somaram 52,30%.

Rejeição

Zeca do PT lidera o índice de rejeição com 24% seguido de Nelsinho que pontua 8,91%. Moka vem em terceiro lugar com 3,16% e Soraya Thronicke é a quarta mais rejeitada, com 1,91%.

Miglioli tem 1,66%, Delcídio, 1%. Betini, 0,75% e Anísio, 0,66. Mário Fonseca, Figueiró e Gilmar da Cruz com 0,58, e por último o candidato do PPL, Thiago Freitas, com 0,33. Brancos e nulos somaram 54,05%.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores, entre os dias 20 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95% e margem de erro de 2,83 pontos, para mais ou para menos. A consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-07535/2018 e BR-03768/2018.