A pesquisa de intenção de votos para governador, do Instituto Real Time Big Data, divulgada na segunda-feira (27), mostra Reinaldo Azambuja (PSDB), novamente, à frente do juiz Odilon de Oliveria (PDT).

Azambuja aparece com 35% das intenções de votos enquanto Odilon atrai 28% dos eleitores. O candidato Junior Mochi (MDB) vem logo após o juiz, com 6%. Humberto Amaducci, do PT, tem 2%. João Alfredo, do PSOL e Marcelo Bluma, do PV, aparecem com 1%. Branco ou nulo chegam a 10% e indecisos 17%.

1.002 eleitores foram entrevistados. A pesquisa registrada no TRE com o número MS-08743/2018, foi encomendada pela Record TV e realizada em Campo Grande e 16 cidades do interior, entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de 3,0% e o nível de confiança: 95%.

Confira o gráfico: