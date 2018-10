O instituto Bigdata divulgou nesta quinta-feira (4), uma nova pesquisa de intenções de votos para governador de Mato Grosso do Sul, onde Reinaldo Azambuja (PSDB) aparece com 54%, considerando os votos válidos.

Odilon de Oliveira, do PDT, vem em segundo lugar com 26%, seguido pelo candidato do MDB Junior Mochi, com 12% das intenções de votos. O petista Humberto Amaducci tem 5%, Marcelo Bluma (PV), 2% e João Alfredo (PSOL), pontua 1% dos votos válidos.

Os votos válidos são os votos efetivados pelos eleitores, descontados os votos em branco e os votos nulos.

A pesquisa foi encomendada pela Record TV e realizada no dia 3 de outubro, quando 1.200 eleitores foram entrevistados. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TRE com o número: MS-01440/2018.

Confira os gráficos: