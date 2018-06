Pesquisa repercute na classe política

Depois do resultado da pesquisa, do Instituto Ranking, para a eleição do governo do estado o JD1 notícias falou com algumas autoridades para identificar opiniões sobre o levantamento.

Apoiando o candidato Odilon de Oliveira (PDT), que está na frente na pesquisa com 28% das intenções de voto, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) disse que esse já era o resultado esperado. “Na nossa avaliação não terá um segundo turno, concluiu.

O vereador Odilon de Oliveira, filho do candidato, se sente confiante e satisfeito com a manutenção na liderança. “É sinal de que nosso projeto agrada aos sul-mato-grossenses. Vamos continuar visitando os municípios e terminar a confecção do plano de governo”.

Ao lado do ex-governador André Puccinelli (MDB) o deputado estadual Paulo Siufi (MDB) declarou “Não acredito em pesquisa, André já está liderando”.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi (MDB), disse a exemplo da de hoje, todas as pesquisas, que teve acesso, mostram os três candidatos entre 20 e 30% das intenções de voto, o que em sua opinião demonstra o equilíbrio da disputa para governo. “Em relação ao índice atribuído ao ex-governador André entendo ser muito bom por que mesmo fora do exercício do cargo e da mídia ele consegue as vésperas das convenções se manter competitivo e com reais chances de vencer as eleições. Quando definir de fato as candidaturas, entendo que o André ampliará o seu percentual e as chances de vencer o pleito eleitoral” concluiu o deputado.

E apoiando o atual governado Reinaldo Azambuja (PSDB) o deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB) não se mostrou preocupado com o resultado. “O governador está entregando obras em todo o estado. A tendência é que com a população vendo os resultados do governo do Reinaldo, que ele passe a crescer nas pesquisas”.

Já o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) acredita que ainda é muito cedo para que as pesquisas sejam levadas em conta. “É muito prematura essa pesquisa, o que ela mostra neste momento é que os três candidatos são competitivos. A população vai estar mais antenada e discutindo a eleição com mais clareza somente depois da copa, no mês de agosto”.

A pesquisa

O levantamento mostra o candidato Odilon de Oliveira (PDT) um pouco à frente de Andre Puccinelli (MDB) e de Reinaldo Azambuja (PSDB), mas com nenhum dos três rompendo o patamar dos 30%. Levando-se em conta a margem de erro de 2.8% para mais ou para menos, Mato Grosso do Sul tem praticamente um triplo empate técnico.

Odilon conta com 28,08% das intenções de voto, Puccinelli segue com 23,41% e Azambuja com 22,33%.