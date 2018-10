Levantamento de dois institutos, mostram possível primeiro turno, uma terceira pesquisa sinaliza dois turnos, e Junior Mochi em empate técnico com Odilon.

A possibilidade de vencer no primeiro turno é o sonho de qualquer candidato que disputa uma eleição majoritária. É a única maneira de livrar se do duríssimo segundo turno, onde todas as surpresas e imprevistos se potencializam.

Aqui em Mato Grosso do Sul, o governador e candidato a reeleição Reinaldo Azambuja, pode vir a viver essa noite de sonho, no próximo dia sete de outubro. Isso por que duas pesquisas divulgadas essa semana colocam Reinaldo na marca do pênalti, para se reeleger ainda no primeiro turno.

A primeira é do Instituto Ibope, o levantamento aponta que Azambuja tem 48.86% % dos votos validos, ou seja, estariam lhe faltando 1.14% % dos votos, para fechar a eleição já.

Outra pesquisa, mostra um numero ainda melhor para os tucanos, ela vem do Ibrape e mostra Reinaldo a apenas 0.57 % % de ganhar a eleição sem segundo turno, isso por que ele tem nesse trabalho 49.43% dos votos validos, números desse instituto. Os resultados de ambos os levantamentos, estão dentro da margem de erro de cada um deles, ou seja, matematicamente é possível que o segundo turno já esteja "morto" ou um pouco mais distantes de ser evitado.

A outros fatores, que ainda podem fechar esse processo, ou mantê-lo aberto e todos eles se traduzem no que o grande contingente de eleitores indecisos fará no momento de escolher secretamente sua opção, mas esse dado só as últimas pesquisas e finalmente as urnas trarão.

Veja os dois gráficos estimulados:

Ibope: Registrada no TRE com o número MS-03695/2018.

Ibrape: Registrada na TRE com o número MS-04832/2018.

Pesquisa Ranking mostra cenário diferente

Uma nova pesquisa do Instituto Ranking divulgada nesta segunda-feira (1º), mostra o candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), à frente nas intenções de votos para o governo de Mato Grosso do Sul, com 38,16%, e bem acima de seus dois principais adversários..

Em seguida vem o candidato do PDT, Odilon de Oliveira, que pontua 24,33%, perto dele surge Junior Mochi, do MDB, que possui 20,91%.Esse dado é o mais interessante do levantamento, Mochi e Odilon estão empatados tecnicamente, e mostra que Odilon, esta ao alcance do candidato do MDB.

O petista Humberto Amaducci aparece em quarto lugar com 4,08%, logo em seguida, Marcelo Bluma (PV), vem com 3,16%, João Alfredo, do PSOL, tem 1,75%. Brancos, nulos e indecisos somaram 7,61%.

A pesquisa do instituto Ranking, ao contrário de outros levantamentos, sinaliza uma eleição em dois turnos, pois a soma de todos os candidatos supera a votação de Reinaldo Azambuja.

Confira o gráfico: