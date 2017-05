PF cumpre mandados no gabinete e endereços ligados a Aécio Neves

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF), estão, desde as 6h15, cumprindo mandados de busca e apreensão no gabinete do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e em endereços ligados ao senador em Brasília, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Agentes da PF cumpriram um mandado de prisão contra a irmã do senador, Andréa Neves, em Belo Horizonte.

A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão nos gabinetes do senador Zezé Perrela (PMDB-MG) e do deputado Rocha Loures (PMDB-PR). Os agentes chegaram em seis carros.

A operação teve após a delação do dono do grupo JBS, Joesley Batista, que gravou o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), pedido R$ 2 milhões ao empresário.

O dinheiro teria sido entregue a um primo de Aécio. A reportagem do jornal O Globo, publicada na noite desta quarta-feira (17), diz ainda que a entrega foi registrada em vídeo pela Polícia Federal. A PF rastreou o caminho do dinheiro e descobriu que o montante foi depositado numa empresa do senador Zezé Perrella.

Segundo o jornal, ainda não há confirmação de que a delação do empresário tenha sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).