O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização), lança nesta quinta-feira (25) o Plano Estadual de Compras Governamentais 2019, o Comprasgov.

Desenvolvida de forma inédita no Estado em 2015, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer e incentivar a participação dos micros e pequenos empresários de Mato Groso do Sul nos processos licitatórios da administração estadual.

A divulgação antecipada da quantidade de produtos e serviços que o Governo pretende adquirir no próximo ano, tem reflexo direto na economia, pois possibilita que o empresário possa se planejar para vender para o Estado.

O evento aberto ao público será às 9h, no plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE), localizado na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29 Parque dos Poderes, em Campo Grande.