Plano Diretor é de extrema importância para a cidade, destaca João Rocha

Presidente da câmara afirmou que a Casa de Leis está de portas abertas para acolher as sugestões da sociedade

Na manhã desta terça-feira (19), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha, juntamente com os demais vereadores concederam uma Coletiva de Imprensa, na qual foi falado sobre tramitação do projeto de lei 594/18, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande.

Segundo o vereador Prof. João Rocha, o projeto é muito importante para a cidade, e que é baseado em cinco pilares de sustentação.

“Entendemos que este projeto é de extrema importância para a cidade. Esse Plano Diretor é baseado em cinco pilares de sustentação, relacionados ao aspecto social, ambiental e setor imobiliário e, também, relacionado a políticas territoriais, econômicas e culturais, todos os cincos pontos interagem, não tem como dar atenção apenas para alguns pontos, mas sim para todos”, frisou João Rocha.

O presidente da câmara ainda destacou que os vereadores não receberam pressão de nenhuma forma e afirmou que foi importante tratar este assunto em uma coletiva de imprensa, conceituando o plano, para mostrar todo o andamento, garantindo tratar o assunto com bom senso. Prof. João Rocha ainda afirmou que o plano diretor será votado pelo entendimento do colegiado.

“É com um bom diálogo que vamos produzir o melhor documento possível, estamos aqui juntos com os colegas das comissões para mostrar a transparência que esta Casa tem procurado agir. Eu entendo que desta maneira que vamos construir uma política e uma sociedade mais forte, desta maneira vamos atrair investidores e empreendimentos. A Casa é um colegiado, este documento sairá pelo entendimento desse colegiado respeitando e ouvindo todos aqueles que nos procurarem”, afirmou.

Por fim, João Rocha não estabeleceu prazo fixo para acontecer a votação, mas pretende realiza-la antes do recesso parlamentar. Ele ainda afirmou que a Casa de Leis está de portas abertas para acolher todas as sugestões da sociedade.

“Vamos trabalhar para ele ser votado antes do recesso, não quero estabelecer um prazo, tudo vai depender das necessidades das comissões, manifesto a vontade de votar o projeto antes do recesso parlamentar. Todas as sugestões serão analisadas da mesma maneira, não há diferenciação. Neste momento, o Projeto retornou a Casa e vai começar a tramitar internamente dentro das comissões, não vemos mais a necessidade de Audiências Públicas para tratar o assunto, diante de todo o trabalho já desenvolvido na Casa de Leis. Até concluirmos o trabalho estamos de portas abertas para receber qualquer sugestão”, reforçou.