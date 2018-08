O Partido da Mulher Brasileira de Mato Grosso do Sul (PMB), vai apoiar o pré-candidato à reeleição ao governo do estado Reinaldo Azambuja (PSDB), nas eleições deste ano. A decisão ocorreu na tarde desta sexta-feira (3), que confirmou a coligação partidária. A sigla ainda lançará o seu presidente, Dorival Betini, para disputar uma vaga no Senado.

“Fechamos na proporcional, na formação da ‘chapinha’, onde confirmamos os nomes de cinco pré-candidatos a deputado estadual, sendo um homem e quatro mulheres”, informou Betini. Conforme ele, a “Chapinha” será composta pelos partidos PMB, PTB, PPS, Solidariedade, PSL, PSB e PP.

Outra decisão tomada hoje foi em torno das pré-candidaturas a deputado federal. Após várias conversas, a sigla decidiu prestigiar todos os pré-candidatos apresentados à reunião no PMB, e ainda acatou a solicitação proposta pelas lideranças do PSDB, de criar um “chapão”, onde estarão os pré-candidatos do PSDB e DEM.

“Também garantimos nossa pré-candidatura ao senado. Tudo isso, vamos confirmar oficialmente na convenção do PMB que marcamos para a manhã deste sábado [4], onde também anunciaremos os nomes de nossos suplentes”, disse Betini.

A reunião está prevista para ocorrer na sede do partido, localizada na rua Rio Grande do Sul. O evento será realizado das 9h às 11h.