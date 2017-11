O deputado federal, Carlos Marun (PMDB), divulgou em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (16), uma nota onde informa que manterá a decisão em colocar André Puccinelli no diretório do partido.

Na manhã de hoje, Marun esteve em uma reunião, que aconteceu na sede do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) em Campo Grande, e lá se decidiu que as propostas do partido não mudarão e Puccinelli continua nos planos.

Sobre a nova presidência do PMDB, a assessoria de comunicação de Marun informou que durante a convenção, transferida para o dia dois do mês que vem, será escolhido o novo presidente do partido, mas não revelaram nomes.

A nota

Em relação à decisão da Executiva Estadual do PMDB, que transferiu para 02/12 a nossa Convenção Regional, declaro o que se segue:

1) Renovamos a nossa confiança em André Puccinelli, nosso líder maior;

2) O ex-governador foi vítima de uma violência. Assim sendo, foi correta a decisão de conceder-lhe um tempo para convívio familiar, distante de maiores eventos políticos;

3) Mesmo tendo a decisão representado uma perda política, já que faríamos uma convenção histórica, haja visto as dezenas de confirmações de caravanas do interior, entendo que não poderíamos agir como se nada tivesse acontecido, dando sequência normal a nossa agenda;

4) Como deputado espero que as circunstâncias no mínimo controversas presentes no episódio sejam esclarecidas, considerando as graves consequências pessoais e políticas resultantes da decisão reparada pelo Desembargador Paulo Fontes, que é oriundo do próprio Ministério Público. Afinal, prendeu-se equivocadamente o candidato que lidera as pesquisas para governador de MS;

5) MS é um estado de paz, que exige uma Justiça Sem Partido;

6) Por fim reafirmo minha confiança na Justiça e manifesto a certeza de que tudo isto se esclarecerá.