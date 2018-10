Um professor de 35 anos que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na quarta-feira (3) pela Polícia Federal (PF), por compra de votos, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com informações da PF, o autor foi preso logo após efetuar pagamentos a eleitores na condição de colarem adesivo de seu candidato, em seus carros. Além disso, os eleitores recebiam orientações em quem votar e uma “cola” eleitoral com o número do candidato favorecido.

Os agentes da PF apreenderam R$ 800,00, material de campanha e lista de eleitores que já haviam sido pagos por adesivarem seus carros. O professor responderá pelo delito do Artigo 299 do Código Eleitoral e poderá pegar até quatro anos de prisão, além de multa.

Em depoimento, autor confessou que prestava serviço para a campanha do candidato ao Senado Federal pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), Delcídio do Amaral. Em nota, o presidente do PTC, em Mato Grosso do Sul, Cezar Renato Gazzola, afirmou que “não contratou, nem vai contratar cabos eleitorais para a campanha de Delcídio”.

Gazzola reforçou que a ação do suposto cabo eleitoral acusado de práticas ilícitas tem característica de armação política e que o partido vai pedir investigação.

*Matéria atualizada às 10h16min para acréscimo de informações