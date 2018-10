Neste domingo (28), os eleitores foram as urnas para eleger o novo governador de Mato Grosso do Sul. O candidato ao governo, juiz Odilon (PDT) reconheceu a derrota nas urnas para o candidato do PSDB, Reinaldo Azambuja que foi reeleito.

“Me considero politicamente vitorioso, politicamente eu não perdi”, afirmou Odilon, que destacou que fez uma campanha ‘sem recurso e sem estrutura’. O pedetista destacou que apesar de ter recebido adesão e apoio político no 2º turno, como do MDB, fez sua campanha ‘praticamente sozinho’, sem dinheiro inclusive para bancar viagens para o interior do estado. “Tive que enfrentar o peso da máquina pública”, lamentou o juiz federal aposentado.

Para o candidato derrotado do PDT, após a divulgação do resultado oficial das eleições será preciso fazer uma reflexão de sua situação política. Odilon lembrou que tem apenas seis meses de vida política, e é preciso aguardar o rumo do cenário político do país, com eleição de Jair Bolsonaro (PSL).