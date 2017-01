Postura anti Temer de ex-vereadora ganha destaque nacional

A ex-vereador Luiza Ribeiro (PPS) foi destaque no Jornal O Globo falou sobre seu novo cargo em Brasília, de secretária do Ministério do Turismo com o cargo de “secretária da Cidadania e Diversidade Cultural”, lembrando que ela já gritou “Fora Temer” nas redes sociais e chamou o ministério do peemedebista de corrupto.

“Vereadora de Campo Grande que não conseguiu se reeleger em outubro, Luiza é filiada ao PPS, sigla do ministro da Cultura, Roberto “, destacou a publicação, que fez uma varredura nas redes sociais da ex-parlamentar e lembrou que ela comorou a saída de Geddel Vieira Lima, quando ele foi demitido da Secretaria do Governo Temer.

Uma das publicações relembradas foi de quando disse não ter “identidade” com o governo que hoje faz parte. "Na Executiva Nacional me posicionei no sentido de não integramos Governo Temer, em razão de inexistir qualquer liame de construção política. Temer é sucessor constitucional de Dilma. Não temos identidade com esse Governo", escreveu em 23 de maio, já na gestão interina de Michel Temer, completando com: "Fora, Michel Temer".

Além de várias outras publicações de Luiza, que por aqui, também foi acusada de integrar o “governo golpista”.

Outro tema espinhoso lembrado pelo jornal é que Luiza em outubro, durante as eleições chamou um adversário político, no caso o prefeito Marquinhos Trad de “bicha louca”, já que agora ela vai cuidar da diversidade cultural e “diz defender a causa LGBT”.