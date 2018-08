Este domingo (5) é o último dia para os partidos definirem seus candidatos para as eleições de 2018. Segundo a legislação eleitoral, as chapas completas com os candidatos, vices, alianças ou coligações têm de ser oficializadas até esta segunda-feira (6).

Ainda sem definição se irá apoiar alguma candidatura nacional, o PSB faz sua convenção em Brasília. Em São Paulo, o PPL deve confirmar a candidatura de João Vicente Goulart, filho do ex-presidente da República, João Goulart. E o PRTB deve oficializar Levy Fidélix, que, pela terceira vez, vai tentar disputar na eleição presidencial. No Rio de Janeiro, o PTC fará sua convenção nacional, quando deve anunciar apoio à chapa de Álvaro Dias, do Podemos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos têm até hoje para resolverem os impasses sobre os candidatos a vice. Até o momento, cinco presidenciáveis ainda não têm indicação de vice: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT), Manuela D'Ávila (PCdoB) e Levy Fidélix (PRTB).

Veja quem são os candidatos a presidente oficializados até o momento:

- Álvaro Dias (Podemos)

- Cabo Daciolo (Patriota)

- Ciro Gomes (PDT)

- Geraldo Alckmin (PSDB)

- Guilherme Boulos (PSOL)

- Henrique Meirelles (MDB)

- Jair Bolsonaro (PSL)

- João Amoêdo (Partido Novo)

- José Maria Eymael (DC)

- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

- Manuela D' Ávila (PCdoB)

- Marina Silva (Rede)

- Vera Lúcia (PSTU).