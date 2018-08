O Partido Republicano Brasileiro (PRB), realiza nesta quinta-feira (2), a convenção estadual que vai homologar as candidaturas proporcionais e do senador Pedro Chaves à reeleição.

Segundo o presidente do PRB, Wilton Acosta, o partido segue para a convenção sem definir a chapa majoritária. “As tratativas continuam até o último prazo para viabilizar a vaga do senador Pedro Chaves”, afirmou Acosta.

O senador Pedro Chaves se reuniu nesta tarde com o presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Dagoberto Nogueira, onde recebeu a proposta de apoiar o juiz Odilon de Oliveira na disputa pelo governo estadual. Segundo o presidente do PDT, a proposta agradou o senador, mas ele não confirmou apoio ao PDT. “Nos fizemos o convite e ele está avaliando”, afirmou Dagoberto.

A convenção do PRB será realizada a partir das 19h, na Câmara Municipal de Campo Grande.