O anúncio foi feito pelo presidente regional do PRB, Wilton Acosta, pelo Facebook

O presidente regional do Partido Republicano Brasileiro (PRB-MS), Wilton Acosta, anunciou há pouco a expulsão do senador Pedro Chaves, do PRB.

No Facebook, Acosta diz que a executiva estadual do PRB aprovou a expulsão dos seus quadros, “todos os mandatários e lideranças que cometeram infidelidade partidária” no processo eleitoral de 2018.

Pedro Renunciou à candidatura para reeleição e apoiou a Reinaldo Azambuja, contra Odilon que estava coligado com o PRB em Mato Grosso do Sul. Além do senador, serão expulsos 11 vereadores.

A redação tentou contato com Wilton e Pedro Chaves, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno de ambos.

Veja a publicação de Acosta: