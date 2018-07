Pré-candidatos ao planalto devem ser oficializados a partir de sexta-feira

Os pré-candidatos que desejam concorrer às eleições de 2018 no senado, na Câmara dos Deputados, governo, Presidência da República ou disputar uma vaga como deputado estadual ou distrital, devem oficializar a iniciativa a partir desta sexta-feira (20). Começa nesta semana a temporada das convenções nacionais eleitorais, no qual os partidos são obrigados a realizar a escolha dos nomes que participarão do pleito eleitoral.

De acordo com a Agência Rádio, o prazo encerra no dia 5 de agosto. Até o momento, o cenário político nacional é de muitas indefinições, e os nomes e as chapas que devem disputar o planalto, ainda são incertos.

Segundo o site de notícias, as dúvidas dos partidos, em lançar ou não candidaturas próprias, estão refletindo nas pesquisas de intenção de voto, e o eleitor, por enquanto, não definiu em quem deve votar no pleito de outubro.

Uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), a soma dos entrevistados que disseram não ter candidato e que votariam em branco é superior a 40%.