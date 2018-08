A prefeita do município de Miranda, Marlene Bossay (MDB), anunciou apoio ao governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB), nas eleições deste ano. A informação foi divulgada pela executiva, em sua página do Facebook.

Apesar de ser filiada ao MDB, partido que lançou o deputado estadual Júnior Mochi como candidato ao Governo do Estado, Marlene afirma que levou em consideração a opinião de todo grupo político que a ajudou vencer as eleições de 2016.

“Por unanimidade decidimos apoiar a reeleição do governador Reinaldo Azambuja”, destacou a prefeita. Ela ainda reforçou que desde quando assumiu a prefeitura de Miranda, o governador tem sido um parceiro importante.

“Selamos um compromisso que trará ainda mais benefícios para nossa cidade, com ações e obras que farão a diferença. Governo e município trabalhando de mãos dadas rumo ao progresso”, concluiu.