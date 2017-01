Prefeito e governador realizam o primeiro encontro oficial

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, receberá a visita do governador Reinaldo Azambuja na manhã desta quarta-feira (4). Este é o primeiro encontro oficial de Marquinhos com o governador após a posse, no dia 1º de janeiro.

O encontro terá a participação de todos os secretários de Marquinhos e do chefe da Casa Civil de Reinaldo Azambuja, Sérgio de Paula. A reunião tem por objetivo discutir parcerias que podem ser feitas entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Este é o terceiro encontro do governador com Marquinhos após a eleição. Marquinhos visitou Azambuja assim que foi eleito e dias depois, quando participou de reunião com o governador, a vice-governadora Rose Modesto, e vereadores.