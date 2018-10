Nesta sexta-feira (26) o prefeito Marquinhos Trad acompanhado do ministro Carlos Marun e do secretário municipal de obras e infraestrutura, Rudi Fioresi, vistoriaram as obras de pavimentação da última etapa do macroanel rodoviário de Campo Grande, que faz ligação entre as saídas de Cuiabá (BR-163) e Rochedo (MS-080).

Essa é uma das obras com recursos federais que o governo pretende entregar até 31 de dezembro, conforme anunciado essa semana pelo ministro do governo.

Conforme o prefeito Marquinhos Trad, ao ficar pronto, o trecho de 24 quilômetros estiver pronto, evitará o tráfego de caminhões passem por áreas residenciais. Também será uma alternativa para quem está vindo pela BR-163 e quer seguir viagem para Corumbá e Sidrolândia.

“As obras continuam em ritmo acelerado com a liberação de R$ 9,5 milhões (sendo R$ 950 mil a contrapartida do município) para conclusão das obras que a atual gestão retomou após praticamente 4 anos de paralisação”, frisa Marquinhos

Para o ministro Carlos Marun é possível entregar a obra no final deste ano uma vez que os recursos estão à disposição para pagamento da obra do Macroanel.

“As obras são pagas de acordo com seu andamento, que se caracteriza em medição. Havendo a medição o recurso para trecho finalizado, está disponível para ser pago”, disse o ministro Marun.