Prefeito e vice de Nova Andradina têm o mandato cassado em primeira instância

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) cassou em primeira instância o mandato do prefeito de Nova Andradina, município a quilômetros de Campo Grande, José Gilberto Garcia e do vice Newton Luiz de Oliveira. A decisão é assinada pelo juiz de Direito de Nova Andradina, José Henrique Caster Franco.

Com a perda do mandato José Gilberto e Newton Luiz serão realizadas nova eleições majoritárias no município. Foi declarada a inelegibilidade dos representados por 8 anos a contar desta eleição e cassação do diploma de ambos.

Nos autos, consta que o vice era diretor da Rádio Excelsior e que laudos técnicos constataram que a emissora não teria cumprido o plano de mídia das inserções, favorecendo nos horários de maior audiência as propagandas do atual prefeito José Gilberto Garcia e do vice Newton Oliveira.