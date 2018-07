O vice será o substituto do prefeito afastado

A Justiça afastou do cargo o prefeito de Laguna Carapã, Itamar Bilibio, após uma ação do Ministério Público, que denunciou suposto nepotismo pelo político, por ter empossado a esposa, Vera Lúcia Lorenzoni Bilibio, como secretária de assistência social do município, desde janeiro de 2013.

De acordo com informações do Dourados News, a decisão é resultado de ação do Ministério Público Estadual de Dourados que denunciou à 6ª Vara Cível ato de improbidade administrativa por nepotismo. O prefeito afastado estava em seu segundo mandato e a partir de agora será substituído pelo vice, Doreli Portela (PTB).

Na época em que foi empossada, Vera Lúcia, que tinha apenas o ensino médio completo, já recebia um salário de R$ 6 mil como secretária municipal na gestão do marido.

Além de pedir a cassação dos cargos, o MP também pediu bloqueio de bens do casal referente ao valor de R$ 974 mil, sendo R$ 374 mil referente ao dano decorrente da conduta ilícita, e outros R$ 600 mil referente à multa correspondente a 100 vezes o salário de Vera Lúcia.

No sistema do Tribunal de Justiça o caso segue em caráter sigiloso.