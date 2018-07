Na convenção do MDB, devem ser anunciadas as coligações e pré-candidatos para deputados e ao senado

Com a decisão de manter a candidatura de André Puccinelli ao Governo do Estado, o MDB retoma na segunda-feira (23) os preparativos para a convenção, quando devem ser anunciadas as coligações e os pré-candidatos a senador, deputado federal e deputado estadual, além do vice-governador que comporá a chapa ao lado de Puccinelli.

“Não há razão para comportamento diferente. Temos André como candidato ao Governo e temos certeza de que vamos vencer as eleições”, é o que afirma o senador Waldemir Moka.

O partido está intensificando a mobilização de seus filiados, dos pré-candidatos de todas as regiões do Estado e das lideranças aliadas. Alguns partidos inclusive devem compartilhar o mesmo espaço da convenção do MDB.

Em reunião na sexta-feira (20), o deputado Junior Mochi e o senador Moka estranharam a ordem de prisão de André Puccinelli exatamente na véspera da data prevista para a convenção do partido, sem qualquer fato novo, sem qualquer prova concreta, num inquérito ainda em fase inicial.

“Estranhamente, no ano passado, aconteceu o mesmo na véspera do lançamento da pré-candidatura do Dr. André e anúncio de que ele seria o novo presidente estadual do partido”, completou Moka.

A prisão

O ex-governador André Puccinelli, seu filho André Puccinelli Junior e também o advogado João Paulo Calves foram presos na manhã desta sexta-feira (20) pela Polícia Federal. A determinação foi do juiz federal Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande.

O advogado de André, Rene Siufi, informou ao JD1 Notícias que a motivação da prisão seria a mesma da operação "Lama Asfáltica". Os três estão presos na Superintendência da Polícia Federal da capital.