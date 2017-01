As articulações para uma chapa única e consenso na Câmara Municipal conseguiu unir até o improvável, colocando como presidente o vereador João Rocha (PSDB) e o vereador Cazuza (PP) como vice-presidente da Casa de Leis, lugar que era de Flávio Cesar (PSDB) e que não foi reeleito.

Cazuza entre em time após uma longa articulação política, onde o ex-líder informal de Alcides Bernal (PP), junta-se aqueles que foram considerados pelo ex-prefeito como “algozes”, como é o caso de Rocha. Cazuza confirmou a conversa e disse que “se tudo der certo, eu serei o primeiro vice-presidente sim”, afirmou.

Na primeira secretaria o nome de Carlos Augusto Borges (PSB) também dá continuidade ao cargo que já estava antes.

Entre os novatos estaria o nome de Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy do SD, também estaria na chapa para a mesa diretora. Papy é “afilhado político” do agora deputado estadual Herculano Borges, do mesmo partido. Já pelo PDT, outro novato que terá cargo na mesa será Ademir Santana, em consenso com Olidon Junior (PDT), também eleito pela primeira vez.





A mesa diretora da Casa de Leis é composta de sete cargos (presidente, vice-presidente, 2° vice-presidente, 3° vice-presidente, 1° secretário, 2° secretário, 3° secretário). A nova Mesa Diretora será eleita pela maioria absoluta (metade mais um) dos membros da Câmara (15 votos) em sessão extraordinária realizada na noite deste domingo na Câmara Municipal de Campo Grande, logo após a posse do prefeito Marquinhos Trad (PSD) e dos 29 vereadores que vão compor a 10ª Legislatura.