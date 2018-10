O presidente regional do Partido Social Liberal (PSL), Rodolfo Oliveira Nogueira, afirmou durante entrevista ao JD1 Notícias nesta terça-feira (2), que o candidato a Presidência, Jair Bolsonaro, não tem contrato de exclusividade com ninguém e complementou que “ele não é uma grife ou uma marca que você compra e controla”.

As declarações do presidente do PSL em Mato Grosso do Sul se deram logo após as diversas manifestações de apoio a Bolsonaro, vindas de candidatos de outros partidos. “Não somos partido, nós somos Brasil”, disparou.

Das manifestações de apoio que ganharam destaques nos últimos dias, como a dos candidatos a reeleição, senador Valdemir Moka (MDB) e deputada Tereza Cristina (DEM), Rodolfo considerou que são importantes. “Tereza Cristina, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, formalizou apoio de um setor que por anos ficou esquecido”, disse ao complementar que o senador Moka também representa o setor e que, soma para uma “verdadeira mudança”.

Sobre o apoio do candidato ao Senado, Dorival Betini (PMB), que chegou a ser alvo de pedido de impugnação por manifestar apoio a Bolsonaro, Rodolfo afirmou que foi muito bem-vindo pelo fato de Betini ser presidente de um partido que representa as mulheres e que o pedido de impugnação que partiu de um suplente da candidata do PSL, “foi uma pretensão errônea de subir alguns pontos nas pesquisas”. Rodolfo finalizou que Jair Bolsonaro sempre aceitou apoio de outros partidos.