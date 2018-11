Partido do presidente eleito foi uma das legendas com maior número de cadeiras de deputado federal no estado

O PSL, do candidato a presidente Jair Bolsonaro, foi uma das legendas que conquistaram o maior número de cadeiras de deputado federal por Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Foram eleitos os candidatos Drº Luiz Ovando e Tio Trutis.

Dos deputados estaduais eleitos mais bem posicionados dois são do PSL, partido do candidato a presidente Jair Bolsonaro: Capitão Contar e Coronel David. E a senadora Soraya Thronicke, foi a segunda mais votada para o cargo.

De acordo com o Sargente Prates, que foi candidato a deputado estadual, essas conquistas se deve a luta que o Presidente da executiva do PSL/MS, Rodolfo Oliveira Nogueira teve, com um trabalho totalmente anônimo, levando pessoas desconhecidas se lançarem na vida política, elegerem-se e, principalmente, dar opção de mudança ao povo sul-mato-grossense. "Seu trabalho exigiu dedicação, devoção, integridade e abdicação de horas de lazer com sua família. Elegemos dois deputados estaduais, dois deputados federais,uma senadora, e o presidente da República", ressaltou.

O presidente do PSL/MS, Rodolfo agradeceu as palavras sinceras do candidato Prates, e disse que no começo quando assumiu o PSL no estado era um partido suspenso e desacreditado no cenário político, junto com a executiva estadual. "Fizemos nossa convenção e até fomos criticados pela nossa coligação, mais agora passado o pleito, mostramos que tínhamos razão em nossas estratégias. O PSL se tornou grande em nosso estado e com a vitória do nosso presidente tenho certeza que será um importante instrumento para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Agradeço ao povo por acreditar em nosso projeto político e na real mudança do modo de fazer política. Faço menção no nome do secretário geral, Coronel David, que ajudou a estruturamos o partido para entrarmos no combate eleitoral", ressaltou o presidente.