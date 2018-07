O ex-governador André Puccinelli, seu filho Puccinelli Júnior e o advogado João Paulo Calves, foram presos preventivamente nesta sexta-feira (20), por dar continuidade da prática de atos ilícitos, mesmo após a primeira prisão, ocorrida em novembro de 2017.

De acordo com a Polícia Federal (PF), foram juntadas novas provas constantes em relatórios elaborados pela PF, pela Controladoria Geral da união e pela Receita Federal, tais como movimentações bancárias da empresa Instituto Ícone do Direito, relativas ao dinheiro proveniente da JBS e análises de materiais apreendidos.

As prisões foram determinadas a pedido do Ministério Público Federal com o fundamento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em maio de 2018, relativa a quinta fase da Operação Lama Asfáltica, a qual havia determinada a prisão de outros oito réus do mesmo caso.

Ainda segundo a PF, os três presos se encontram na sede da Superintendência da PF, em Campo Grande, onde aguardam vagas nos presídios correspondentes as suas prerrogativas.