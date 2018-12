Uma das leis aprovadas em segunda votação nesta quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, foi a que proibe a pesca do peixe da espécie Dourado, por cinco anos. O projeto é de autoria do deputado Beto Pereira (PSDB). Agora, a proposta segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja. Conforme descrito no texto fica proibido a captura, embarque, transporte, comercialização, processamento e industrialização da espécie Salminus brisiliensis ou Salminus maxillosus, conhecido como Dourado.

Para o presidente da Câmara Setorial de Aquicultura de Mato Grosso do Sul, Simão Brun projeto trará benefícios, pois o setor é 100% composto por peixe de aquicultura. Quando se tem um dourado industrializado ele normalmente é originário da piscicultura, que possuem atualmente uma tecnologia de reprodução e cultivo do peixe. “O impacto para nosso setor é praticamente zero, além de ser uma excelente iniciativa que poderia ser feita com outros peixes. O dourado é um peixe que está no topo de cadeia alimentar, por isso não pode se deixar reduzir seu estoque”, afirmou o presidente.

O dourado é muito procurado pelos praticantes da pesca esportiva, a proposição prevê a autorização da pesca, apenas na modalidade pesque e solte. A permissão atrairá pescadores amadores e contribuirá com a preservação da espécie e fomento do turismo pesqueiro responsável nos rios do estado. “Peixe da natureza é pra pesca esportiva, e peixe pra consumo é o da aquicultura”, ressaltou Brun.