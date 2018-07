Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 será votado amanhã

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019, será votada nesta terça-feira (10), pelos vereadores de Campo Grande. Ao todo foram apresentadas 81 emendas pelos parlamentares da Câmara Municipal no mês de maio, deste ano. O texto será analisado em primeira discussão e votação.

A LDO é para o exercício financeiro municipal de 2019, e a proposta é de autoria do Poder Executivo. Segundo o relator do projeto e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Eduardo Romero (Rede), com a análise de cada emenda apresentada, será levado em conta, por exemplo, se as mesmas estão compatíveis de acordo com o Plano Plurianual (PPA), que foi elaborado em 2017.

Depois de aprovada a LDO, o executivo tem até o dia 30 de setembro para encaminhar o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Romero explica que a LDO não trata de aporte financeiro. “Ela é usada para estabelecer metas da administração pública e como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da LOA”, disse.

Pelo projeto de LDO apresentado, a projeção de crescimento do orçamento para 2019 é de 5%, entretanto, o vereador relata que o momento é de cautela econômica, tendo em vista que a projeção de crescimento de 2017 para 2018 foi de 17%.

Após a votação, o projeto será analisado em segunda discussão em sessão extraordinária, que começará logo em seguida.