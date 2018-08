O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha (PSDB), falou ao JD1 Notícias acerca do retorno e da importância dos trabalhos no Legislativo para o segundo semestre. De acordo com o parlamentar, projetos relevantes serão votados nos próximos meses.

“A expectativa é de importantes discussões, como a votação do novo Plano Diretor, que vai reger a cidade pelos próximos 30 anos, além da votação da Lei Orçamentária para 2019”, disse o presidente do Legislativo. “Cabe ressaltar ainda, que independente do período eleitoral, a Câmara estará funcionando normalmente para atender, dentro da legalidade, as demandas da população”, complementou.

Primeiro semestre

Para Rocha, um dos destaques do primeiro semestre foi a afinidade entre os poderes, Legislativo e Executivo municipal. “Foi produtivo, podemos destacar a harmonia entre a Casa de Leis e a prefeitura, visando o melhor para Campo Grande”, afirmou o vereador.

“Focamos também na transparência e na acessibilidade, melhorando o nosso portal e garantindo que, tanto presencialmente quanto à distância, as pessoas possam estar em contato com os vereadores. Prova disso foi a realização de mais de 20 audiências públicas somente nos primeiros seis meses de 2018”, concluiu João Rocha.