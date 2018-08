A decisão ocorreu durante uma convenção do partido na última quarta-feira

O Partido Republicano Progressista (PRP) realizou na quarta-feira (1º), convenção nacional, na sede em São José do Rio Preto - SP, interior paulista, em que decidiu apoiar o pré-candidato à Presidência da República, Álvaro Dias (Podemos). Segundo a organização, participaram mais de 50 pessoas.

Durante a convenção, o presidente nacional do PRP, Ovasco Roma Altimari Resende, disse aos convencionais que Álvaro Dias representa “o equilíbrio que o Brasil precisa para sair da crise política que estamos vivendo”.

O nome de Álvaro Dias foi recebido com satisfação pela maioria dos convencionais e dirigentes estaduais. Para Resende, o ex-governador do Paraná é a melhor escolha por se tratar de um candidato “ficha limpa, bom de diálogo, sensível aos problemas do povo brasileiro e, principalmente, é humilde, experiente e tem um passado limpo”.

No próximo sábado (4), o Podemos fará a convenção nacional, em Curitiba, quando deverá oficializar a candidatura de Álvaro Dias.