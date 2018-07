O evento acontece na sede do partido a partir das 18 horas

O PSD, partido do prefeito Marquinhos Trad, deve anunciar nesta terça-feira (31), seu apoio a Reinaldo Azambuja (PSDB).

Apesar do presidente da legenda, Antonio Lacerda, ter feito postagem nas redes sociais, colocando outras opções dentre o que pode vir a ser comunicado, no meio político a adesão de Marquinhos e seu time a campanha de Reinaldo é tida como certa. O evento acontece na sede do partido a partir das 18 horas.

A provável chegada do prefeito da capital, com sua equipe e time politico é vista como estratégica, para aumentar os índices de intenção de voto que Azambuja tem em Campo Grande, e que devem melhorar com a aguardada adesão.

Irmão de Marquinhos, o ex prefeito Nelsinho Trad (PTB), que lidera com boa margem, todas as pesquisas, para a disputa por uma das vagas para o senado, já se incorporou a campanha tucana de reeleição.