O Partido Social Liberal (PSL) de Mato Grosso do Sul divulgou uma nota de repúdio a respeito do atentado contra o candidato a presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro. O presidenciável foi esfaqueado pelo suspeito, Adelio Bispo de Oliveira, 40 anos, na tarde desta quinta-feira (6), durante campanha em Juiz de Fora.

Na nota, a sigla diz que “manifesta total repúdio ao ato criminoso praticado contra o candidato à presidência da República Jair Messias Bolsonaro, e consequentemente, ao processo eleitoral justo e democrático”.

"Estamos acompanhando a evolução do quadro clínico do candidato, esperamos que este ato de crueldade não fique impune, que as autoridades identifiquem os responsáveis e tomem as providências necessárias contra esta barbárie”, concluiu a nota.

Após o ataque, Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora, enquanto o suspeito Adelino foi preso em flagrante.

Pronunciamento

O ex-deputado estadual Coronel David (PSL), também se manifestou a respeito do ocorrido. “O ato praticado contra Bolsonaro, como integrante do partido dele em Mato Grosso do Sul, estamos a partir desse momento interrompendo nossa campanha, até que nós tenhamos informações seguras do estado de saúde dele”, disse.

“Infelizmente, lamentamos que isso tenha ocorrido, que fere de morte o processo democrático que deve ser igualitário, justo e ser dado toda a segurança a aqueles que apresentam seus nomes para representar a sociedade, nesse momento de dificuldade pelo qual passa o Brasil. É de se lamentar muito o ocorrido e nós do Partido Social Liberal esperamos que em breve tenhamos o restabelecimento completo do Jair Bolsonaro para que ele reinicie sua campanha”, complementou.