Puccinelli se defende em grupo de whats e questiona ação da PF

O ex-governador André Puccinelli usou o aplicativo de troca de mensagens Whattsapp para rebater as acusações da Polícia Federal contra ele, de que teria usado “laranjas” em esquema de lavagem de dinheiro. Em um grupo de apoiadores políticos que ele participa, ele refutou a matéria publicada pelo JD1 Notícias com o título “Laranjas de Puccinelli se apresentam a PF”.

Após a divulgação do link, Puccinelli usou o grupo para rebater as informações.

“NUNCA TIVE NEM TENHO LARANJAS. Por sinal as investigações que iniciaram em 2001 e se encerraram em 2016 sobre esta questão TEM TRANSITO EM JULGADO E FUI INOCENTADO. Retornam pela enésima vez com a mesma questão. A MANDO DE QUEM ??”, questionou ele assinando “Puccinelli”, como é de praxe quando ele envia mensagens.





A rebatida aconteceu após o pecuarista Mauro Cavalli e o proprietário da Mega Aval Editoria, Rudel Sanches Silva se apresentarem e prestarem depoimento no final da tarde de sexta-feira (12) na sede da Polícia Federal em Campo Grande.

Segundo as investigações da quarta fase da Operação Lama Asfáltica ambos seriam "laranjas" do ex-governador do Estado André Puccinelli. De acordo com a PF, o ex diretor da secretária estadual de educação Jodascil da Silva Lopes vai se apresentar à Polícia Federal na próxima segunda-feira (15), para prestar depoimento. Os envolvidos no esquema de desvio de recurso público estavam na lista de mandados de condução coercitiva.

Lama Asfáltica

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã da última quinta-feira (11), a quarta fase da Operação Lama Asfáltica. Foram cumpridos 44 mandados, entre busca e apreensão e prisão preventiva, em quatro cidades de Mato Grosso do Sul e em outros dois estados.

As investigações apontam que o ex-governador André Puccinelli tinha envolvimento no esquema criminoso de pagamentos de propinas. A PF esteve no apartamento do ex-governador André Puccinelli (PMDB), em Campo Grande, antes das 6h para cumprir mandado de busca expedido na quarta fase da operação Lama Asfáltica.

Após uma batida no apartamento do ex-governador André Puccinelli (PMDB) a Polícia Federal saiu com ele em um carro da própria instituição. Ele foi levado por agentes e um delegado que foram até o local logo no início da manhã.

Depois que prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF), o ex-governador André Puccinelli (PMDB) seguiu para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), onde colocou a tornozeleira eletrônica.