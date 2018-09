O ex-senador volta à política sul-mato-grossense disputando uma das vagas no Senado Federal

O ex-senador Delcídio do Amaral é o sexto entrevistado na série de entrevistas que o JD1 Notícias está promovendo com postulantes ao Senado Federal, por Mato Grosso do Sul.

Delcídio, que foi cassado em 2016, volta à política neste ano, mirando novamente o Senado e afirmou durante a entrevista que “quer recuperar o mandato que lhe foi roubado”.

O candidato falou também sobre como pretende percorrer o estado em pouco tempo de campanha, comentou sobre as últimas pesquisas regionais e o cenário político nacional.

Confira a entrevista na íntegra: