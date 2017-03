Ralfi Marques pede demissão em Dourados

O secretário de governo da Prefeitura Municipal de Dourados, Ralf Marques pediu demissão na manhã desta terça-feira (14). Ralfi juntamente com o ex-governador Zeca do PT, foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no processo conhecido como “farra da publicidade”.

Embora a ação ainda seja passível de recursos, inclusive no TJ, Marques teria preferido se afastar do cargo, para evitar pressões e desconfortos para a prefeita do município Delia Razuk, da qual foi o principal coordenador político.